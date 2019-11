Rifiuti, l'assessore attacca Sei Toscana

Dovevano essere risolte in pochi giorni le criticità sulla raccolta dei rifiuti, ma ancora i cassonetti traboccano di immondizia. Se da un lato è aumentata del quattro per cento la raccolta differenziata nel territorio comunale di Siena, dall’altra l’amministrazione ha deciso di intervenire con Sei Toscana per i disagi delle ultime settimane. L’assessore al decoro urbano del Comune Silvia Buzzichelli, infatti, ha inviato una lettera ufficiale all’amministratore delegato del gestore unico dei rifiuti dell’area Toscana Sud Marco Mairaghi. “Il Comune di Siena paga un servizio ed è legittimo che chieda che il servizio funzioni. Sui cassonetti il problema è legato alla ditta Revet, che fornisce il servizio a Sei Toscana” ha spiegato l’assessore Buzzichelli.