Muore al ristorante

Stava pranzando con amici al ristorante alle Logge del Papa quando si è alzato per recarsi in bagno. Dopo qualche minuto gli amici, non vedendolo tornare, sono andati in bagno a controllare e l'hanno trovato a terra senza vita.

L'uomo, 63 anni, era un turista di Genova in gita a Siena. A nulla è valso il tentativo di soccorso del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato accertamenti sulla dinamica del decesso.

La salma è stata trasferita all'obitorio delle Scotte. Il medico legale ha certificato che si è trattato di una morte per cause naturali.