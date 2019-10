La Torre in lutto: è morto Fabio Santini

Contrada della Torre in lutto per la scomparsa di Fabio Santini, ex capitano e persona molto conosciuta a Siena. Commerciante storico, appassionato di sport, legato alla sua contrada, per la quale era stato capitano, ma soprattutto alla sua numerosa famiglia, Fabio Santini aveva 74 anni.

Nella mattina di domani, 23 ottobre, la salma verrà esposta nella chiesa della Torre dove alle 15 si svolgeranno i funerali.