Addio a Giuliano Garosi, colonna del Corriere e firma della Robur

Il Corriere di Siena e tutto il mondo sportivo e culturale della città in lutto. E’ scomparso oggi, all’età di 84 anni, Giuliano Garosi. Giornalista pubblicista, storico collaboratore del Corriere, avrebbe compiuto 85 anni il 23 settembre prossimo. Giuliano è stato una delle colonne portanti del nostro giornale, ha collaborato per tanti anni con Antenna Radio Esse e Canale 3 Toscana. Grande tifoso del Siena calcio che ha seguito sin da piccolo, Garosi è stato un magnifico editorialista delle vicende bianconere quando la vecchia Robur ha calcato non solo i più importanti palcoscenici, ma soprattutto i campi della serie C e serie D. Fine conoscitore della storia senese, è stato un fiero contradaiolo dell’Istrice. Giuliano Garosi aveva sempre la battuta pronta, persona mite e riflessiva. Gli aneddoti che lo riguardano sono tantissimi, indimenticabili i botta e risposta con Izio Scarpellini in redazione e poi con Piero Ruffoli allo stadio. Ci mancherà tanto il nostro Giuliano. Alla famiglia, ai figli e ai nipoti le più sentite condoglianze dai suoi ragazzi del giornale. I funerali si svolgeranno mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 17 nella chiesa del Campansi.