Rapinano agenzia di scommesse e sequestrano il direttore

Hanno atteso che la sala scommesse Admiral, in via Trento a Poggibonsi, chiudesse al pubblico, alle ore 1, poi hanno dato l'assalto all'agenzia, indossando passamontagna e guanti, armati di pistola. I due uomini hanno sequestrato il direttore costringendolo ad aprire la cassaforte e poi l'hanno chiuso in bagno. Sono fuggiti con 20 mila euro.

Tutti i particolari sull'edizione cartacea del Corriere di Siena