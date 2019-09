L'ex dg della Mens Sana Macchi minacciato di morte da Mafia Capitale

La Mens Sana basket della famiglia Macchi sta aspettando comunicazioni dal tribunale di Siena che deve stabilire se dare accesso al concordato preventivo proposto o dichiarare il fallimento della società (la squadra di basket è stata estromessa dai campionati professionistici e quest'anno riparte dalla Promozione). Nel frattempo, però, l'ex direttore generale Filippo Maria Macchi, figlio del patron Massimo, è stato oggetto nei giorni scorsi di minacce di morte. Gli sono state rivolte in un video-choc pubblicato da tutti i maggiori siti di informazione, da Fabio Gaudenzi, pluripregiudicato coinvolto in Mafia Capitale e amico personale di Massimo Carminati condannato ad oltre 14 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso: "Avete tre mesi di tempo per lasciare Roma dopodichè il diavolo vi verrà a cercare, ricordatevi che lo “Zoppo” non dimentica” la minaccia. Gaudenzi è stato arrestato.

L'approfondimento sul Corriere di Siena del 6 settembre 2019