Donna uccisa, convalidato l'arresto del figlio

Angelo Del Ticco rimane in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta alla casa circondariale di Santo Spirito. Il Gip ha applicato nei confronti del 45enne, indiziato dell'omicidio della madre 84enne Marisa Tosoni, la misura della custodia cautelare in carcere, confermando la validità della misura dell'arresto in quasi flagranza di reato eseguita la mattina del 3 settembre dai carabinieri del nucleo investigativo di Siena con i colleghi della compagnia di Montepulciano.

L'autopsia, che dovrà essere completata, ha per ora fornito elementi atti a fissare l'orario in cui è avvenuto il decesso dell'84enne, ovvero poco dopo la mezzanotte.