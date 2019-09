Arriva la segnaletica luminosa agli accessi alla ztl

Entro fine mese sarà installata dal Comune di Siena la nuova segnaletica luminosa ai varchi della zona a traffico limitato.

E’ la novità pensata da Palazzo Pubblico per migliorare la regolazione dell’accesso al centro storico: non si tratterà di semafori veri e propri, banditi da una circolare del ministero, ma di una segnaletica luminosa chiara e visibile a tutti. Un modo per controllare, dunque, meglio l’accesso al centro storico e per evitare ingressi abusivi nel delicato cuore della città.

La segnaletica non sarà invasiva e, sebbene non abbia vincoli paesaggistici di sorta come tutti i cartelli stradali, si concilierà con il contesto architettonico di Siena.