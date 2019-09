Caterina, l'assistente virtuale del Comune

Il suo ufficio è nella Loggia dei Nove. Ha capelli rossicci che porta raccolti dietro alla testa. E’ affabile, molto gentile e riesce a rispondere alle domande che le vengono poste in maniera rapida e comprensibile per gli utenti-cittadini. Indossa una camicetta bianca e pantaloni neri. Ha un rossetto di colore rosso evidente sulle labbra. Si chiama Caterina (la scelta del nome è stata fatta dall’azienda che le ha dato vita ed è stata sottoscritta dal sindaco Luigi De Mossi) ed è la nuova assistente virtuale del Comune.

Potrà prendere e prenotare appuntamenti negli uffici comunali e dare informazioni sui documenti necessari al cittadino. Potrà fornire informazioni utili per il cambio di residenza, per rinnovare la carta d’identità e per tanti altri documenti.