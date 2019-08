A Renaccio nuova discarica abusiva

In un momento in cui la sensibilità ambientalista è sempre più forte e la salvaguardia del territorio diventa una priorità della vita quotidiana, c'è chi ancora decide volontariamente di inquinare zone più o meno incontaminate. Aiutandosi dall'oscurità della notte e soprattutto dalla mancanza di controlli come le foto-trappole. I terroristi dell'ambiente sono tornati a colpire pochi giorni fa. Ancora una volta a Renaccio, alle porte di Siena. In uno spiazzo vicino al passaggio della via Francigena sono stati scaricati chili di rifiuti. Da materiali edili a frigoriferi.

Il servizio sul Corriere di Siena in edicola il 24 agosto 2019.