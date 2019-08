Importante conferma per Enrico Bonci, ortopedico e traumatologo del Policlicnico Le Scotte, che è stato confermato per la quinta volta consecutiva come medico del concorso ippico internazionale Global champions tour, la “formula 1” del salto ostacoli, in programma a Roma. Ci saranno i migliori cavalieri del mondo. “E’ una grande soddisfazione - commenta il diretto interessato. - Questo conferma il buon lavoro che ho svolto fino a qui, ed è anche una bella vetrina per tutta l’ortopedia senese, capace di reggere il confronto ai più alti livelli anche mondiali. Per un senese, poi, partecipare a questo tipo di appuntamenti, che hanno fra gli assoluti protagonisti il cavallo, è motivo di doppia soddisfazione".