Cade un pezzo di bottiglia dalla Torre e colpisce una donna

Stava camminando in via Salicotto, poco prima dell'ingresso in Piazza del Campo, quando è stata colpita da un pezzo di bottiglia rotta, caduta dalla Torre del Mangia. La donna è stata colpita ad un braccio ed è rimasta leggermente ferita. Forse la bottiglia era stata abbandonata in un anfratto della Torre e può essere stata spostata e fatta cadere da un piccione.