Rave party proibito, 70 denunciati

Sono arrivati da ogni parte d'Italia per un rave party pubblicizzato sui canali social. Ma sono arrivati anche polizia e carabinieri, insospettiti dall'insolito via vai in un luogo isolato.

L’intervento del dirigente e dei poliziotti del commissariato di Chiusi e dei carabinieri della Compagnia di Montepulciano, oltre a personale della questura di Siena e del comando provinciale dei carabinieri di Siena, ha consentito di identificare i promotori, tre toscani di circa 35 anni tra i quali un giovane di Montepulciano, e tutti i partecipanti. Dopo gli accertamenti di rito i giovani sono stati allontanati.

A seguito della querela, sporta dai proprietari per occupazione abusiva tutti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria: settanta le persone denunciate.