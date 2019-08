Sono tante le storie legate alla vittoria di un Palio. Non fa eccezione quella della Selva, come rivela una delle contradaiole di Vallepiatta nella notte di festa per il trionfo. “Abbiamo una ragazza – afferma Martina Baccani – che somiglia tantissimo alla Madonna dipinta da Milo Manara nel drappellone. Lo abbiamo preso come un presagio. Insomma, credevamo di poter vincere. Sin dal 13 agosto abbiamo vissuto un clima particolare, di festa, c’era un’atmosfera euforica che ci accompagnava".