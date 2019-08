E' morto l'uomo che si era sentito male sui palchi: la famiglia ringrazia la città

Non ce l'ha fatta Lorenzo Brizi, 62 anni di Tarquinia. Si era sentito male all'alba dell'11 agosto mentre si trovava sui palchi di Piazza del Campo per assistere alle prove regolamentate. Si è spento oggi, 15 agosto, all'ospedale delle Scotte. Ha donato tutti gli organi.

"Lorenzo - racconta il cognato - aveva un amore grandissimo per Siena e per il Palio. Da anni raggiungeva la città per assistere alle fasi più intime della festa, pur non essendosi mai avvicinato a nessuna contrada. Qualche anno fa aveva avuto un ictus che lo aveva reso cieco, ma nonostante questo non ha mai perso un Palio, neppure quello straordinario. Diceva che non gli importava vederlo, ma sentire il rumore degli zoccoli e assaporare l'aria della festa senese. E la città lo ha ripagato con un interessamento commovente e straordinario. Per questo la famiglia, la mamma, la moglie e la figlia, oltre a tutti noi parenti e i tanti amici, vogliamo ringraziare il sindaco di Siena, che si è dimostrato persona di sensibilità straordinaria e che in questi giorni è stato sempre al nostro fianco. Vogliamo anche ringraziare la struttura ospedaliera, tutta quanta, dal professore Davoli a tutti gli operatori, che si sono prodigati fino all'impossibile".

La salma di Lorenzo Brizi sarà trasferita domani, 16 agosto, a Tarquinia dove sarà tumulata.