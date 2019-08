Devasta ristorante in via Duprè

E' andato a cercare la ex moglie nel ristorante in via Duprè dove lavora, ha dato in escandescenze ed ha devastato il locale. L'uomo, ristoratore italiano che a luglio era già stato fermato dalla polizia, è stato preso in custodia dalla polizia e dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale delle Scotte in attesa di nuovi provvedimenti.