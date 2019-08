Tubo rotto, si allaga il tribunale di Siena

Lungo intervento dei vigili del fuoco ieri notte alla sezione penale del tribunale di Siena. A causa della rottura di una tubatura, l’acqua ha invaso parte della struttura, uscendo anche nel muro esterno e in strada. Immediato l’intervento dei pompieri che dopo aver individuato il problema hanno iniziato a mettere in sicurezza i locali. Grazie ad un po’ di pazienza sono riusciti ad espellere tutta l’acqua, ma per una stanza è stata necessaria la chiusura temporanea perché al suo interno si è verificato un danneggiamento ai computer ed altro materiale. I vigili del fuoco sono tornati al tribunale anche nella mattinata dell'11 agosto 2019 per un intervento conclusivo.