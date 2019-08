Malore alle prove di notte, attimi di paura

E' ricoverato al policlinico Le Scotte un uomo, laziale in visita a Siena per il Palio, che è stato colto da malore mentre si trovava su un palco in attesa dell'inizio delle prove di notte. L'uomo si è accasciato, è stato subito soccorso, gli sono state praticate le manovre di rianimazione e portato all'interno della Cappella. Poi è stato trasportato al pronto soccorso delle Scotte dove, subito dopo la conclusione delle prove, è andato a trovarlo il sindaco.