L'arcivescovo: "Il problema dei migranti non è un argomento da twitterate"

L’arcivescovo Paolo Lojudice, in occasione dell'inaugurazione dei giardini della casa di riposo del Campansi, è tornato sulla polemica migranti dopo il botta e risposta con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Il tema deve essere trattato come si deve, non con slogan, twitterate, grida o frasette. Si potrebbe aprire un grande tavolo non solo con uomini di Chiesa ma anche con studiosi che conoscono a fondo la questione”.

Paolo Lojudice aveva criticato pesantemente sul Decreto sicurezza bis: “Propaganda da cavalcare politicamente ben contraria ai valori, ai principi e ai dettami evangelici. Quello che Salvini fa con i simboli religiosi è marketing politico”.