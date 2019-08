Salvini: "Espulso pericoloso esponente islamico che viveva a Siena"

Espulso dall’Italia, M.M., un cittadino kosovaro di 43 anni, esponente di un centro culturale islamico a Monteroni d’Arbia. A darne notizia il primo ministro, Matteo Salvini, che su Facebook ha postato l’annuncio.

“Ho firmato il decreto di espulsione per un kosovaro di 43 anni, M. M., residente vicino Siena, esponente di un centro culturale islamico e ritenuto pericoloso per la sicurezza del Paese. Via dall’Italia chi ci vuole portare la guerra in casa”.