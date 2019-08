Personale amministrativo della scuola, coperti meno della metà dei posti disponibili

Sono stati resi ufficiali i numeri delle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. (assistenti tecnici amministrativi) della scuola.

La Flc-Cgil di Siena esprime la propria profonda contrarietà rispetto all’esiguo numero di immissioni in ruolo nella nostra provincia a fronte del numero elevato di disponibilità: solo 17 assunzioni a fronte dei 33 posti disponibili per assistenti amministrativi, 4 assunzioni a fronte delle 8 disponibilità per gli assistenti tecnici, 27 assunzioni a fronte delle 64 disponibilità per i collaboratori scolastici e 0 assunzioni a fronte delle 4 disponibilità per i collaboratori scolastici tecnici addetti alle aziende agrarie.

Quindi si tratta di 48 immissioni in ruolo quando invece si potevano assumere 109 persone.