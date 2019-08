Azienda tessile totalmente sconosciuta al fisco

Ancora evasione fiscale in Valdichiana. Questa volta l’azione ispettiva della Guardia di Finanza si è rivolta nei confronti di un’azienda operante nel campo del tessile che, dal 2015 al 2017, non ha adempiuto ad alcun obbligo di natura dichiarativa.

L’intervento ha permesso di determinare il volume d’affari realizzato dal soggetto che, per gli anni d’imposta controllati, è risultato ammontare complessivamente a circa 112.000 euro di ricavi non dichiarati con oltre 22.000 euro di iva non versata all’erario. Gli importi sono stati prontamente segnalati, per il recupero a tassazione, all’Ufficio finanziario competente.