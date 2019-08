Gatto gettato nel cassonetto

Gatti abbandonati nei cassonetti. E’ una triste usanza che non si riesce a sconfiggere, figlia di una “sottocultura” antica che ancora non è stata debellata e che dà gli animali scarso valore. Come se non fossero esseri viventi capaci di provare, e di trasmettere, emozioni e sensazioni.

“E’ successo di nuovo – racconta Cristina Marcolongo del gruppo di volontari I Cassiopei –. Un gattino è stato ritrovato dentro ad un cassonetto a Monteroni d’Arbia, e non è il primo episodio simile in questa estate. Come si può lasciare un gatto dentro ad un cassonetto, per di più con il caldo che caratterizza il nostro territorio in questo periodo estivo?”