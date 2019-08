Dodici agenti in più alla Guardia di Finanza di Siena

Dodici Finanzieri in più al servizio del territorio della provincia di Siena per il periodo estivo. E’ quanto determinato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva per far fronte alle maggiori esigenze operative determinate dal notevole afflusso turistico che caratterizza la provincia in questa stagione, anche in concomitanza ai numerosi eventi di rilevanza internazionale che vi si svolgono.

In linea di continuità con le analoghe iniziative adottate negli anni passati, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predisposto, proprio per il periodo estivo, un piano straordinario di controlli per valorizzare l’azione di servizio del Corpo a tutela della collettività.