Domenico Mugnaini è il nuovo direttore di Toscana Oggi, settimanale di quindici diocesi toscane. Lo ha nominato il Consiglio d’amministrazione della cooperativa editrice, che al contempo ha ringraziato Andrea Fagioli che lascia la direzione dopo 10 anni. "Ad Andrea – si legge in un messaggio del Cda anche nome di tutto il personale – va un sentito e sincero grazie per il lavoro svolto. La sua serietà, la sua professionalità e il suo equilibrio hanno dato sostegno a un’attività editoriale sempre all’altezza dei tempi".

Mugnaini, nato a Firenze 59 anni fa, è giornalista professionista. Sposato, due figli, ha iniziato la carriera, giovanissimo, nella stampa e nei media cattolici fiorentini, collaborando, tra l’altro, prima con L’Osservatore Toscano e poi con Toscana Oggi sin dalla fondazione. Dal 1987 al 1994 è stato corrispondente de Il Popolo e collaboratore di Avvenire. Nel 1989 è entrato come praticante a La Gazzetta di Firenze dove è rimasto fino al 1991. Nel frattempo aveva iniziato una collaborazione con l’agenzia Asca (Gruppo Abete) di cui qualche anno dopo sarebbe diventato corrispondente dalla Toscana, aprendo la sede fiorentina. Dopo una breve esperienza al Gr2 della Rai a Roma, diventa caporedattore prima di Canale 10 e poi del Gruppo Cecchi Gori, dal 1993 fino a luglio 1999. Nel settembre dello stesso anno entra all’ufficio stampa di Palazzo Vecchio (prima giunta Domenici), che lascia tre anni più tardi per tornare a tempo pieno all’Asca nell’agosto 2002. Due anni dopo entra alla redazione dell’Ansa di Firenze che ora lascia, dopo 15 anni, da caposervizio aggiunto per assumere, appunto, la direzione di Toscana Oggi. Numerose nel corso degli anni le collaborazioni di Mugnaini con varie testate. In carriera ha seguito molti tra i principali fatti di cronaca, politica, economia e finanza avvenuti in Toscana. Nel 2015 ha coordinato l’ufficio stampa del Convegno ecclesiale nazionale e la visita di papa Francesco a Firenze. Da febbraio 2017 è consigliere dell’Opera di Santa Maria del Fiore e da aprile 2019 fa parte del consiglio della Scuola d’Arte Sacra.