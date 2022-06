La guerra in diretta, le notizie di oggi venerdì 3 giugno. Zelensky: "Grazie Usa per i lanciarazzi. Medvedev: "Via sanzioni per abbassare prezzo del cibo" | Foto e video

03 giugno 2022 a

a

a

Ore 8.30 - Unità speciali bielorusse al confine

La Bielorussia coinvolta nel conflitto armato tra Ucraina e Russia? Possibile. Nelle regioni meridionali di Volyn e Poliske ha inviato unità delle forze speciali.

Ucraina, 007 Usa: "Putin ha il cancro"

Ore 08.15 - Esercitazione militare russa nel Pacifico: 40 navi da guerra

E' una esercitazione militare che ha il sapore della provocazione. La flotta russa ha iniziato i lavori nel Pacifico, coinvolgendo 40 navi da combattimento ed elicotteri. La notizia è riportata dalla Tass.

Ore 8 - Gli 007 inglesi: in Donbass successo tattico della Russia

Secondo l'intelligence britannica "la Russia sta ottenendo un successo tattico nel Donbass". Le forze di Putin "hanno avuto uno slancio, che hanno mantenuto, e attualmente sembrano mantenre l'iniziativa sull'opposizione ucraina".

Ore 7 - Medvedev: "Revocare le sanzioni per abbassare prezzo cibo"

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, è intervenuto alla televisione Al Jazeera. Parlando dei costi troppo alti degli alimentari per l'Occidente, ha dichiarato che "le sanzioni alla Russia devono essere revocate per abbassare i prezzi alimentari globali". E ancora: "Il tentativo occidentale di incolpare la Russia per la crisi alimentare globale è una bugia e la revoca delle sanzioni sarà sufficiente per abbassare i prezzi alimentari".

Guerra in Ucraina al centesimo giorno e si continua a combattere

Ore 6.45 - Zelensky: "Grazie Usa. Confermato l'invio dei lanciarazzi Himars"

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Facebook ha confermato che "gli Stati Uniti hanno annunciato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà inviato nel nostro paese. Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra - ha aggiunto Zelensky - Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l’ora".

Ore 6 - La Nato: "La guerra sarà lunga"

La Nato non ha dubbi: "Prepariamoci a una guerra lunga". Il conflitto potrebbe durare molto più del previsto. Intanto ormai le forze armate russe controllano il 20% del territorio ucraino.

Video su questo argomento Ucraina, von der Leyen: "Nostra risorsa più importante è la solidarietà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.