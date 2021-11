Strage negli Usa, il racconto di chi era alla parata di Natale di Waukesha: "Morti, feriti, disperazione. Non sappiamo come stanno familiari e amici". Fermato un uomo | Video

22 novembre 2021 a

a

a

Sono state le autorità di Waukesha, nel Wisconsin, a far sapere che almeno 5 persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite dopo che un Suv è piombato nel mezzo di un corteo natalizio allestito nella città a trenta chilometri da Milwaukee. La polizia ha comunicato che i numeri potrebbero cambiare dato che molte persone sono state trasportate negli ospedali. Il possibile autore della strage è in stato di fermo ma non sono stati forniti dettagli sul possibile movente. Sarebbe un uomo di colore.

"Quello che è successo a Waukesha è disgustoso e ho piena fiducia che i responsabili saranno assicurati alla giustizia", ha twittato il procuratore generale Josh Kaul, il massimo ufficiale delle forze dell'ordine dello stato. Un video mostra il momento in cui il suv ha sfondato le barricate e il suono di quelli che sembrano essere diversi colpi di pistola. Il capo della polizia di Waukesha, Dan Thompson, ha detto che un ufficiale di polizia ha sparato con la sua pistola per cercare di fermare il veicolo. Nessun passante è stato ferito dagli spari. Thompson ha inoltre riferito di non sapere se l'autista è stato colpito dai proiettili dell'ufficiale. Un altro video mostra un bambino che balla per strada mentre il suv sfreccia a pochi metri da lui, prima di colpire i partecipanti alla parata a poche centinaia di metri di distanza. "C'erano pompon, scarpe e cioccolata calda rovesciata ovunque. Ho dovuto passare da un corpo all'altro per trovare mia figlia", ha detto al Milwaukee Journal Sentinel, Corey Montiho, un membro del consiglio del distretto scolastico di Waukesha. "Mia moglie e le due figlie sono state sfiorate", ha aggiunto.

Le Milwaukee Dancing Grannies hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook un post in cui scrivono che "i membri del gruppo e i volontari sono stati colpiti e stiamo aspettando notizie sulle loro condizioni". Il profilo del gruppo li descrive come un "gruppo di nonne che si incontrano una volta alla settimana per le sfilate estive e invernali". Tra i feriti un prete cattolico, diversi parrocchiani e scolari cattolici di Waukesha, ha detto la portavoce dell'arcidiocesi di Milwaukee, Sandra Peterson. Chris Germain, co-proprietario dello studio Aspire Dance Center, aveva circa 70 persone alla parata, dai 2 anni fino ai 18 anni. Germain, la cui figlia di 3 anni era nel corteo, ha detto che stava guidando il corteo quando ha visto un suv marrone che "ci è appena passato davanti".

Un ufficiale di polizia è corso all'inseguimento dell'autista del mezzo. "C'erano bambini piccoli sdraiati per tutta la strada, c'erano agenti di polizia e paramedici che facevano la rianimazione cardiopolmonare su più membri della parata", ha detto. Angelito Tenorio, un consigliere comunale di West Allis in corsa per la carica di tesoriere dello stato del Wisconsin, ha detto che stava guardando la parata con la sua famiglia quando hanno visto il suv arrivare a tutta velocità nella zona. "Poi abbiamo sentito un forte scoppio", ha detto Tenorio. "E dopo, abbiamo sentito grida assordanti provenire dalla folla. E la gente ha iniziato a correre, a scappare con le lacrime agli occhi, a piangere". Il distretto scolastico di Waukesha ha annullato le lezioni. l governatore Tony Evers ha dichiarato che lui e sua moglie, Kathy, stanno "pregando per Waukesha e per tutti i bambini, le famiglie e i membri della comunità colpiti da questo atto insensato". La sfilata, che si tiene ogni anno la domenica prima del Ringraziamento, è patrocinata dalla Camera di Commercio della città. Quella di quest'anno, la 59ma, aveva come tema la gioia. Waukesha è un sobborgo occidentale di Milwaukee e circa 55 miglia (90 chilometri) a nord di Kenosha, dove Kyle Rittenhouse è stato assolto venerdì dalle accuse derivanti dall'uccisione di tre uomini durante i disordini in quella città nell'agosto 2020.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.