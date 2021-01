Covid, l'Oms: "Corsa per salvare vite". Oltre 85 milioni di casi nel mondo

05 gennaio 2021 a

a

a

"Siamo impegnati in una corsa per mettere fine alla pandemia e salvare vite umane". Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, facendo il punto sul Covid 19 nel corso della prima conferenza stampa del 2021 dell'Organizzazione mondiale delle sanità, dedicata alle raccomandazioni sull'uso del vaccino anti-Covid Pfizer BioNTech. "L'Oms non sta solo combattendo la pandemia Covid 19 - ha sottolineato il direttore generale dell'Oms - ma stiamo combattendo numerosi focolai di malattie in tutto il mondo, raccogliendo e analizzando centinaia di potenziali segnali ogni settimana". Stando ai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, nel mondo i casi ufficiali di Covid sono oltre 85milioni, mentre le vittime più di un milione 858mila.

