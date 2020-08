Alex Zanardi, adesso aumentano le speranze. Decisive le prossime settimane

20 agosto 2020 a

a

a

Alex Zanardi, torna la speranza. Dopo il bollettino del San Raffaele di Milano, che ha annunciato "miglioramenti significativi" e cure semi intensive (quindi di fatto l'uscita dalla terapia intensiva), aumentano le possibilità che il campione ce la faccia anche questa volta. Le parole dei medici ovviamente sono più di una iniezione di ottimismo, quella che fan e familiari aspettavano da due mesi, dall'incidente avvenuto a Pienza, in provincia di Siena. Le prossime settimane diventano ora fondamentali per capire l'entità degli eventuali danni neurologici riportati dall'ex pilota di Formula 1. In più di una occasione, infatti, i medici di Siena hanno spiegato che soltanto dopo un pieno risveglio del campione sarebbe stato possibile una valutazione sulle conseguenze dello schianto.