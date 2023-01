Lotteria Italia, oggi l'estrazione: venduti oltre sei milioni di biglietti

06 gennaio 2023 a

E' il giorno della Lotteria Italia 2022, primo premio cinque milioni di euro. Abbinamento ed estrazione nella serata di stasera, venerdì 6 gennaio, durante la trasmissione di Rai 1 I soliti ignoti - Il ritorno, condotta da Amadeus. Nel corso del programma verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, fra questi il primo da cinque milioni di euro, mentre i premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti poco prima dell’inizio della trasmissione.

Sono oltre 6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2022 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 30 milioni di euro. Come riporta il portale specializzato Agipronews, è un dato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno - quando furono staccati quasi 6,4 milioni di tagliandi - e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% del dato nazionale), un valore stabile rispetto alla passata edizione. Segue a stretto giro la Lombardia, che per poco non riesce a superare il traguardo del milione e si ferma a quota 959mila tagliandi (-9%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 583mila tagliandi staccati (-4%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all'Emilia-Romagna a 540mila biglietti, con un calo del 6,4%.

