Disegnare il futuro, la sfida delle imprese toscane: incontro sulla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria

“Disegnare il futuro: competitività, innovazione, sostenibilità. La sfida delle imprese toscane per superare la crisi. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per dare nuove prospettive di crescita”. E' il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 5 ottobre a Firenze, a Palazzo Incontri in via dei Pucci, inizio alle ore 18. Di seguito il programma. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Maurizio Bigazzi (presidente di Confindustria Toscana e Firenze), Steve Luccisano (presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana) e Tito Nocentini (direttore generale Toscana e Umbria di Intesa San Paolo). Poi si susseguiranno gli interventi. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo: "Lo scenario macro-economico 2022-23"; Anna Roscio, responsabile sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo: "Il nuovo accordo Intesa Sanpaolo-Confindustria". Di seguito il dibattito su "Disegnare il futuro: competitività, innovazione e sostenibilità" a cui parteciperanno Stefano Barrese (responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo) ed Emanuele Orsini (vice presidente per il credito, la finanza e il fisco di Confindustria.). Modererà Silvia Pieraccini de Il Sole 24 Ore.

