Lavoro, assunzioni nell'Unione Comuni Valdichiana: i posti in palio

Lavoro: assumono gli enti comunali della Valdichiana, in provincia di Siena, Nuove posizioni lavorative aperte nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 sono stati pubblicati i due bandi dei concorsi Unione Comuni Valdichiana Senese di Sarteano, finalizzati alla predisposizione di elenchi di idonei per la copertura di posti di agente di polizia municipale, categoria C, e di istruttore tecnico, categoria C a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni sono dunque rivolte agli aspiranti candidati in possesso del diploma di maturità e c’è tempo per iscriversi fino al 26 settembre 2022. Di seguito gli enti che hanno stipulato apposito accordo e che potranno procedere con l’eventuale successiva assunzione: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Chianciano Terme, Chiusi, Pienza, Sarteano, Torrita di Siena, Trequanda.

Per poter partecipare ai concorsi Unione Comuni Valdichiana è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, entro la data di scadenza dei bandi. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego; iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge); non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; possesso della patente di tipo B. Di seguito i posti messi al bando.

Istruttore tecnico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado tra quelli di seguito elencati: 1. Diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio di cui al DPR n. 88/2010; 2. Diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edile. Agente di polizia municipale: diploma di scuola superiore di secondo grado; requisiti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte del Prefetto ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della legge n.65/86; idoneità fisica e psichica all’impiego: non essere privo della vista, ex art. 1 legge 28/03/1991, nr. 120; non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99 e s. m. e i. (art. 3, comma 4, L. 68/99); non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai Pubblici uffici; requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998, in GU n.143 del 22/06/1998). Le domande devono pervenire all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 2022 e potrà essere inoltrata mediante. Clicca qui per il bando del concorso per istruttore tecnico; clicca qui per il bando del concorso da agente della polizia municipale.

