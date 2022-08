Million Day, l'estrazione di oggi: i numeri vincenti di domenica 14 agosto

14 agosto 2022 a

a

a

Ultimo appuntamento della settimana con Million Day. Anche oggi, domenica 14 agosto, il concorso di Lottomatica non si ferma e mette in palio un milione di euro con l'estrazione tradizionale e 100 mila euro con quella Extra. L'orario in cui controllare se le proprie giocate sono vincenti è le 20,30. Premi anche per quaterne, terni e ambi. Il Corriere segue le due estrazioni in diretta e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi si vince con: 24-37-38-48-52 (numeri extra 15-41-44-49-54)

Drammatico incidente stradale: auto si ribalta, morti quattro ragazzi tra i 18 e i 19 anni

