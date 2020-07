Banca Mps, per eco bonus e sisma bonus professionisti a disposizione dei clienti di Monte dei Paschi

21 luglio 2020 a

Banca Mps sta definendo una serie di accordi che hanno l’obiettivo di mettere a disposizione della clientela una rete di operatori che potranno assistere i privati e i condomìni in tutte le attività necessarie per poter ottenere eco bonus e sisma bonus. Fabiano Fossali, responsabile direzione mercati e prodotti di Banca Monte dei Paschi di Siena puntualizza: “La misura prevista dal decreto Rilancio è una vera e propria opportunità. Oltre alla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, l’iniziativa può innescare un volano in grado di offrire un sostegno concreto all’economia nazionale. Per queste ragioni, Banca Mps vuole agevolare il più ampio ricorso a questa occasione. Abbiamo offerto sin da subito il nostro sostegno a famiglie e imprese e continuiamo a farlo cercando di fornire risposte celeri e soluzioni concrete. Soprattutto in questa fase così delicata per il nostro Paese, siamo certi che un lavoro sinergico possa contribuire realmente al rilancio dell’economia italiana".