Banca Mps, aiuti a privati, condomini e imprese su eco bonus e sisma bonus: le misure del Monte dei Paschi

Marianna Castelli 21 luglio 2020

Banca Mps: aiutare i privati, i condomini e le imprese che vogliono sfruttare sisma bonus ed eco bonus. E' l'obiettivo dell'istituto di credito che ha varato un nuovo pacchetto di misure che metterà a disposizione dei propri clienti per completare il quadro normativo di riferimento. Banca Monte dei Paschi di Sìena prevede finanziamenti ad hoc e servizi dedicati per offrire la liquidità necessaria durante i lavori.

Banca Mps, per eco bonus e sisma bonus professionisti a disposizione dei clienti di Monte dei Paschi

Due le possibilità messe a disposizione. Prima opzione: privati, condomìni o, nel caso in cui i committenti richiedano lo sconto in fattura con contestuale cessione del credito di imposta futuro per le imprese esecutrici dei lavori, accesso ad una linea di credito messa a disposizione dalla Banca la cui estinzione sarà associata alla maturazione del credito di imposta. Seconda opzione per i clienti che hanno la necessità di smobilizzare il credito, per cui la Banca offrirà un prodotto specifico per l’acquisizione di tale credito e la sua monetizzazione.