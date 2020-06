Banca Monte dei Paschi di Siena, i sindacati denunciano: "Pressioni sui lavoratori. Sciacallaggio commerciale"

"Pressioni commerciali sui lavoratori del Monte dei Paschi di Siena a Roma e provincia" con la richiesta di collocare "prodotti accessori ai clienti che si presentano agli sportelli per richiedere prestiti garantiti come previsto dal decreto liquidità". La denuncia arriva dai sindacati territoriali romani di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. Secondo i sindacati la pratica non sarebbe male se soddisfasse "i bisogni del cliente, ma poiché, invece di sviluppare le professionalità e le competenze del personale si tende a mortificarle, come si è soliti fare in questa area indifferenti anche alle necessità della clientela, ecco che viene generato l’ennesimo report per controllare che a tot erogazioni corrispondano tot prodotti collocati". Nella nota le sigle sindacali spiegano che “la motivazione, candidamente comunicata ai colleghi, è che siccome il finanziamento dà pochi margini, dobbiamo aumentare il cross selling”. Comportamento che viene giudicato “assolutamente deprecabile dal punto di vista etico e deontologico e si configura a nostro avviso come una vera e propria forma di squallido sciacallaggio commerciale, essendo rivolta, nelle modalità di cui sopra a una categoria di clientela già fiaccata dalla crisi economica che la pandemia sta portando con sé”. La denuncia è riferita all'area romana.