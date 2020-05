Whirlpool Siena, notizie positive: 45mila pezzi anche a giugno. Niente cassa integrazione, tutti al lavoro

di Gennaro Groppa

In piena Fase 2 da Coronavirus arrivano altri segnali positivi dallo stabilimento di Siena della Whirlpool, che conferma per giugno la stessa produzione richiesta ai lavoratori a maggio. Anche nel prossimo mese, quindi, la fabbrica in viale Toselli non interromperà mai i suoi ritmi e rimarrà aperta tutti i giorni lavorativi. Non è un’ovvietà, dato che negli ultimi anni il sito produttivo senese della multinazionale statunitense di elettrodomestici ha sempre effettuato 3-4 chiusure mensili. A maggio, grazie ad un’inversione di tendenza, lo stabilimento ha invece sempre e costantemente prodotto e ora i vertici locali della Whirlpool hanno fatto sapere agli oltre trecento lavoratori senesi del gruppo che nemmeno a giugno sono in programma “chiusure collettive”.

45 MILA PEZZI IN UN MESE Per il mese di giugno viene confermato l’ordinativo e quindi i pezzi che dovranno essere realizzati a Siena: ben 45 mila. La produzione rimane alta, dopo periodi fortemente critici attraversati dalla multinazionale. Già a maggio erano stati richiesti 45 mila pezzi, un numero molto superiore rispetto ai 30 mila ipotizzati per lo stesso periodo ad inizio 2020. A giugno lo scenario sarà il medesimo. “Tutto ciò grazie ad un trend positivo”, aveva commentato Filippo Villa, responsabile del personale dello stabilimento Whirlpool senese.

SABATO AL LAVORO Ora l’azienda ha chiesto ai dipendenti di presentarsi al lavoro anche oggi, sabato 30 maggio, per poter arrivare alla produzione richiesta per questo mese. “Per soddisfare le richieste di mercato – spiega Villa – abbiamo iniziato ad introdurre un sabato lavorativo favorendo il carattere volontario e nel rispetto delle esigenze di riposo individuale”. Nei giorni scorsi qualche dubbio aveva ripreso corpo tra i lavoratori, che non erano stati informati sulle intenzioni dell’azienda per giugno. La stessa azienda che ancora non ha fatto alcun passo indietro rispetto all’annunciata volontà di andare a chiudere ad ottobre lo stabilimento di Napoli dove sono impiegati oltre 350 lavoratori. A Siena i dipendenti sono rimasti 310, un numero nettamente inferiore rispetto alle 450 unità di poco più di due anni fa. Molti hanno lasciato la fabbrica accettando gli incentivi offerti dalla multinazionale. Ma dopo anni a maggio gli ammortizzatori sociali sono stati sospesi e tutti i lavoratori hanno avuto la possibilità di tornare ai loro normali turni da otto ore anziché effettuare i turni dimezzati da quattro ai quali si erano dovuti abituare nell’ultimo periodo. “Notiamo – aggiunge Villa – grande collaborazione ed un atteggiamento positivo da parte dei dipendenti che continuano a sentirsi sicuri al lavoro in funzione delle misure di contrasto al Covid 19 che sono state adottate in azienda”. “Parliamo di un elemento positivo – commenta Massimo Onori, segretario generale della Fiom Cgil di Siena – Ci auguriamo che si tratti di un’inversione di trend che possa permettere a Whirlpool di rispettare il piano industriale”.