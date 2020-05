Banca Monte dei Paschi, arriva l'ok Ue per la bad bank per crediti deteriorati. Il titolo Mps vola in borsa

I rumors di una bad bank pronta ad assorbire gran parte dei crediti deteriorati attualmente in bilancio, spinge il titolo di Banca Monte dei Paschi di Siena in Borsa. E i rumors si trasformano in certezze. La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha spiegato che l’Ue è in "contatto con le autorità italiane" e che "non si tratta di un’operazione di aiuti di Stato", dando il via libera informale allo scorporo. Poco dopo arriva la conferma dell’istituto senese, che in una nota fa sapere che "l’operazione è allo studio e sono in corso le interlocuzioni con le autorità di vigilanza". Il titolo Mps vola in Borsa. E la Banca precisa che "a seguito del via libera informale da parte della Commissione Europea", sono state avviate le interlocuzioni "con la Banca centrale europea e la Consob in merito alla definizione dei profili autorizzativi per l’avvio dell’operazione".