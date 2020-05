Coronavirus Fase 2, a Siena nasce Fondo da 15 milioni a favore delle piccole e micro imprese

di Alessandro Lorenzini

Emergenza Coronavirus Fase 2: a Siena quindici milioni di euro per le piccole, micro e nano imprese del territorio. E’ il Fondo senese di garanzia, lo strumento condiviso dalle istituzioni, con il Comune di Siena capofila, per l’emergenza economica legata al Coronavirus: un plafond messo a disposizione dalle tre banche di credito cooperativo della provincia: Banca Centro, Banca Valdichiana e Chianti Banca, cinque milioni di euro ciascuna. Garanzie da Fondazione Mps e Fondazione toscana per le prevenzione dell’usura. Un progetto che, come sottolineato da Franco Vaselli, deputato della Fondazione Mps che lo ha ideato e sviluppato, farà da volano e moltiplicatore “permettendo di attivare risorse sul territorio per trenta milioni di euro”. La particolarità del “Fondo” sarà la possibilità di attivare finanziamenti immediati alle imprese che ne faranno richiesta, ovviamente seguendo policy e normative (legate alle banche e ai decreti governativi). “In sostanza – ha spiegato lo stesso Vaselli facendo un esempio pratico del funzionamento del fondo – quando una microimpresa del territorio dovesse chiedere un finanziamento di 100mila euro, avrebbe istruttoria veloce per 50mila euro, garantiti per 15mila euro dalle due Fondazioni”. Un sistema che porterà a un triplice beneficio: le banche opereranno all’interno dei parametri normativi, sfruttando anche gli aiuti statali; le imprese potranno avere liquidità immediata e ci saranno benefiche ricadute sui cittadini e sull’economia. “Un lavoro – ha sottolineato ancora Vaselli – che portiamo avanti da un mese e mezzo, partendo dall’analisi macro del Paese e arrivando a quella del territorio senese. Naturalmente adesso si apre la fase della promozione sul territorio. Aumenteremo il plafond a disposizione? Speriamo, significherebbe l’attivazione di un moltiplicatore utile per l’economia locale”. “Questo è il segnale – ha sottolineato il sindaco Luigi De Mossi, regista dell’iniziativa – che il territorio sa muoversi tutto assieme e si sa mettere a disposizione della comunità, attraverso le istituzioni di riferimento: è la risposta di Siena”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della provincia Silvio Franceschelli (“E’ un periodo complesso – ha detto - questo non sarà un intervento risolutivo, ma certo un segnale importante”) e quello dei presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi e della Fondazione anti usura Lelio Grossi. “E’ il modo – ha detto Rossi – individuato affinché la Fondazione Mps possa dare un sostegno alle imprese, la via diretta ci è preclusa dalla legge”. “Mettiamo a disposizione – ha concluso invece Grossi – il nostro personale, per accogliere, da lunedì, le richieste delle imprese con il fondo di garanzia paritetico fra noi e Fondazione Mps”.