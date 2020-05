di Claudio Coli

Presenteranno ricorso alla Corte di Appello di Milano i difensori di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, gli ex vertici di Banca Monte dei Paschi, condannati in primo grado dal tribunale di Milano lo scorso 8 novembre 2019, insieme ad altri 13 soggetti, per le presunte irregolarità delle operazioni Santorini, Alexandria, prestito ibrido Fresh e cartolarizzazione Chianti Classico tra il 2008 e il 2012. L'ex presidente della banca fu condannato a 7 anni e 6 mesi, l'ex dg a 7 anni e 3 mesi e l'ex capo area finanza a 4 anni e 8 mesi. Mercoledì 13 sono state depositate le motivazioni della sentenza: i giudici hanno ravvisato l'assoluta irregolarità delle operazioni della banca, atte, per il tribunale, solo per coprire le ingenti perdite accumulate dopo l'acquisizione di Antonveneta. “L'unico obiettivo delle operazioni Santorini e Alexandria, così come strutturate – sottolinea il tribunale milanese - era quello dell'illecita contabilizzazione. Le operazioni erano in sé illecite, perché non giustificate da alcuna finalità economica oggettivamente apprezzabile”. Mentre preparano il ricorso anche gli avvocati Massimo Montesano e Francesco Centonze del foro di Milano, difensori di Baldassarri e Vigni, le 1165 pagine di motivazioni sono giunte sul tavolo del presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, che ha iniziato ad analizzarle con i suoi legali: nei prossimi giorni maturerà una valutazione sulla possibile causa da 3,8 miliardi di euro nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena per gli aumenti di capitale 2008-2011, auspicata dal sindacodi Siena, Luigi De Mossi.