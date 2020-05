Coronavirus, Nannizzi (Confesercenti): "La Regione Toscana aumenta burocrazia, costi e rischi per le imprese"

La Confercenti di Siena, con un atteggiamento di dura critica, è in aperta opposizione con l’ordinanza con cui la Regione Toscana ha stabilito un nuovo iter per la trasmissione del protocollo anticontagio. Si tratta di un adempimento previsto come obbligatorio per le imprese, da effettuare entro 30 giorni dalla ripresa dell'attività. Al contrario di quanto disposto fino al 3 maggio, però, non è più sufficiente trasmettere i documenti via posta elettronica certificata, ma viene imposta una procedura complessa e fuori portata per gran parte delle aziende interessate. Quello che sottolinea l’associazione è che, in un momento così critico per il mondo dell’imprenditoria, l’ultima cosa che serve è un inasprimento della burocrazia e l’aggiunta di nuovi costi. “La procedura - spiega il presidente Leonardo Nannizzi - richiede necessariamente l'utilizzo di una smart card. Per molte imprese, questo significa doversi recare fisicamente presso le Camere di commercio se non se ne è in possesso e comunque presso gli intermediari in grado di svolgere la pratica. La Regione Toscana, fino a questo momento, si è sempre mostrata molto attenta alle misure preventive, si pensi all’ormai ritirata adozione della distanza di 1 metro e 80 tra una persona e l’altra. A maggior ragione, dunque, non si capisce perché adesso intenda favorire una mobilitazione di persone assolutamente non necessaria e, al contempo, sottoponga le imprese ad ulteriori costi, tempi morti e stress. Il tutto per un adempimento che potrebbe essere regolato in altro modo”. Al pari di tutta la documentazione accessoria, secondo la Confesercenti senese, il protocollo dovrebbe essere disponibile in azienda per eventuali controlli: “Se, per un motivo che ci sfugge, la Regione vuole archiviare integralmente la documentazione di tutte le imprese, almeno potrebbe prevedere che l’invio venga effettuato tramite mail, gratuita ed accessibile a tutti, consentendo così ad ogni imprenditore di spedirla dalla propria sede senza doversi spostare. Con la nuova procedura, ennesimo cambio di rotta sulle disposizioni che interessano il nostro settore, è facile immaginare il carico che si riverserà, per l’invio del protocollo, sugli intermediari, i quali non riusciranno ad evadere tutte le richieste nei 30 giorni richiesti, esponendo le aziende a sanzioni importanti. E’ arrivata l’ora di mettersi nei panni delle imprese, già provate da una crisi spaventosa, da adempimenti nuovi e spese da sostenere. La Regione deve immediatamente modificare l’ordinanza: non c’è tempo da perdere. Dovere degli apparati governativi, tra cui le Regioni, è quello di sostenere chi fa impresa perché il detto di burocrazia si può morire è quanto mai attuale”.