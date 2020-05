Siena, calano i prezzi dell'assicurazione della macchina. Quanto costa l'Rc auto, imminente rischio di aumento

Anche molti senesi dovranno rinnovare l'assicurazione Rc auto con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronvirus. Secondo l'osservatorio di facile.it, la tariffa media in provincia sta continuando a diminuire. Aprile ha fatto segnare un nuovo record con il calo più basso rilevato in Toscana: -14,04% contro una media del 20,98%. Per assicurare un veicolo in provincia di Siena, ad aprile sono serviti 380 euro, il 23% in meno della media regionale. Ovviamente le tariffe potrebbero iniziare a risalire considerata l'interruzione graduale della quarantena e l'inevitabile aumento delle auto in circolazione e quindi dei sinistri. A livello provinciale sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in tutte le aree della Toscana: calo record per la provincia di Prato (-24,74%), seguita da quelle di Massa-Carrara (-23,48%) e di Livorno, (-21,35%). Diminuzioni in linea con la media regionale per le province di Firenze (-20,84%), Lucca (-20,78%,) e Grosseto (-20,75%); chiudono la graduatoria dei cali le province di Pisa (-19,15%), Pistoia (-19,02%), Arezzo (-15,57%) e Siena (-14,04%). In valori assoluti, ad aprile 2020, Prato si conferma essere la provincia più costosa della regione (premio medio 684,76 euro), Grosseto la più economica (366,56 euro).