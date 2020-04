Banca Mps, pressioni del sindaco sul risarcimento miliardario: Fondazione sull'orlo di una crisi di nervi

di Alessandro Lorenzini

A Siena tra Fondazione Mps e Comue ci sono pochi metri in linea d'aria, ma l’impressione è che in questo momento a separarli non sia Piazza del Campo, ma un ring. E che fra i due pugili, dopo la richiesta alla Fondazione di intraprendere una azione risarcitoria nei confronti della Banca Mps partita dal sindaco Luigi De Mossi e appoggiata di fatto anche dal consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli ("Ha ragione il sindaco, azione da intraprendere, lo dico da anni" ha sottolineato al Corriere di Siena), si sia scatenata la bagarre, visto che per ora il presidente Carlo Rossi cerca di resistere alle pressioni del Comune. Chi prova a sostenere la sua linea è Massimo Roncucci, segretario comunale del Pd. “Posso dire che la risposta che hanno dato il presidente Carlo Rossi e la stessa Fondazione – sostiene – è quella corretta da seguire. La Fondazione ha già fatto alcuni passi, giusto attendere le motivazioni della sentenza penale per poi procedere. Mi pare che De Mossi voglia alzare più che altro un polverone, invece di fare chiarezza sulla situazione”.

Ma De Mossi non è solo su quella linea. Ovviamente sono con lui i partiti di centrodestra, ma anche un pezzo di centrosinistra perché pare che Scaramelli non sia l’unico a condividere le parole del sindaco. E la stessa Deputazione è divisa al proprio interno. Qualcuno non ha affatto voglia di mettersi a fare il braccio di ferro con Palazzo Pubblico, magari rischiando di impelagarsi in un lungo contenzioso giuridico. Qualche altro ne fa una questione politca e non ha intenzione di subire pressioni. Altri ancora pensano che effettivamente occorrerebbe avere una linea più decisa con Banca Mps, considerato quello che ha perso la città. Le dichiarazioni di Stefano Scaramelli hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco. E’ vero che il consigliere regionale è uno che ha sempre detto quello che pensa senza mai curarsi troppo delle conseguenze, ma possibile che abbia sparato così forte senza prima essersi assicurato di avere almeno una sponda all’interno della deputazione? No. Tanto che più di un bene informato ci ha raccontato di telefonate incrociate bollenti e confronti anche aspri tra gli stessi membri della Deputazione dopo le dichiarazioni del consigliere regionale, che tra l’altro si prepara ad una campagna elettorale a suon di cannonate. “A volte sembriamo quasi una Fondazione sull’orlo di una crisi di nervi”, confidava ieri un uomo di Palazzo Sansedoni parlando con un collega (che se l’è rivenduta bene). Del resto non è facile trovarsi davanti a un sindaco che ti dice: chiedi 3,8 miliardi di danni oppure ti metto in mora.