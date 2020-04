Banca Mps, ecco il possibile nuovo cda: tutti i nomi di chi comanderà con Patrizia Grieco e Guido Bastianini

Sarebbe pressoché pronta la lista del nuovo consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, che entrerà ufficialmente in carica il 18 maggio, data dell’assemblea degli azionisti. Ormai raggiunto l'accordo per la nomina di Patrizia Grieco come presidente e Guido Bastianini come amministratore delegato, farebbero parte del nuovo cda Rita Laura D’Ecclesia, Rosella Castellano, Nicola Maione, Veder Luca, Francesca Bettio, Roberto Rao, Raffaele Di Raimo e Salvatore Manzi. A questi vanno aggiunti altri membri nominati dal Tesoro. La lista è poi completata da Marco Giorgino (consigliere uscente), Alessandra Giuseppina Barzaghi e Paola De Martini (quest'ultima già aveva fatto parte in passato del board della banca), indicati dai gestori dei fondi di Alleanza assicurazioni, Eurizon capital sgr, Eurizon capital Sa, Generali Italia e Genertellife che hanno conferito circa il 2% del capitale di Mps.

Alessandro Lorenzini