Corpo carbonizzato dentro l'auto bruciata

C'è una persona carabonizzata dentro un'auto bruciata nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno.





Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e il magistrato di turno. Le indagini sono in corso. I resti, al momento, non permettono di capire se si tratti di un uomo o di una donna. Il rogo è avvenuto in Strada di Acquaviva.