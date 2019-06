Scossa di terremoto a Cetona

Scossa di terremoto vicino a Cetona, avvertita nitidamente in tutta la Valdorcia e Valdichiana. E' avvenuta alle ore 11 ad una profondità di 2.2 km e di magnitudo 2.7. Un boato e poi la terra che ha tremato mettendo in apprensione molti cittadini. Dopo 15 minuti, un'altra scossa è stata registrata a San Casciano dei Bagni, sempre in provincia di Siena, ma di lieve entità, 1.3 di magnitudo ad una profondità di 13 km. Lo sciame sismico non si è fermato perché alle 11.37 una ulteriore scossa di 2.1 di magnitudo a 7.6 km di profondità ha interessato ancora il territorio di Cetona, vicino a Spineto. A riferirlo l'Ingv.