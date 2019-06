Commozione per la scomparsa di Hamed del "BellaVista"

Un grande sorriso, apprezzato da tutti. Che adesso rimarrà nei cuori di chi lo ha conosciuto. E' morto improvvisamente Hamed Keita, il mitico socio del "Bellavista Social Pub", uno dei bar più frequentati della città sia quando si trovava in San Martino sia nella sede di Pantaneto. Un luogo divertente e con un Cuba Libre che Hamed sapeva preparare divinamente. Poi è arrivata la chiusura del locale, ma nonostante tutto era facile trovarlo in giro per le vie del centro, spesso con la moglie ed i suoi due bellissimi figli di pochi anni. La notizia della sua scomparsa lascia un senso di tristezza ed impotenza negli amici e nella città che aveva imparato a conoscerlo. Adesso il pensiero è rivolto alla sua famiglia e ai suoi piccoli che non potranno più crescere con l'affetto e l'amore che babbo Hamed sapeva regalargli ogni giorno.