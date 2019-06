Vuole i soldi per la droga, picchia la mamma e minaccia il fratello. Senese fermato

Ennesimo atto di violenza feroce in famiglia a distanza di poche ore da quello avvenuto a Monteriggioni e che ha portato un 27enne in carcere a Santo Spirito.

Stavolta i ripetuti atti vessatori e di violenza si sono svolti a Siena ed hanno riguardato un ragazzo di 29 anni residente in città. Negli ultimi tempi, aveva accusato problematiche di natura psichiatrica riconducibili, soprattutto, all'uso di sostanze stupefacenti, a cui hanno fatto seguito numerosi ricoveri ospedalieri. In questo lasso di tempo il giovane ha più volte adottato nei confronti dei familiari conviventi, la madre e il fratello, in particolare, abituali atti di violenza, minaccia, disprezzo, umiliazione e crudeltà, impostando i rapporti di convivenza a criteri di sopruso, vessazione e sopraffazione. La Squadra Mobile ha minuziosamente ricostruito non solo i rapporti familiari, ma anche tutti gli eventi delittuosi che hanno visto per protagonista il 29enne tra cui furti, estorsione, danneggiamenti. Adesso si trova agli arresti domiciliari, con collocazione presso una struttura residenziale psichiatrica.