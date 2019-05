Montomoli è il Mangia d’oro 2019

Il Concistoro ha deciso. Il Mangia d’oro 2019 è stato assegnato ad Emanuele Montomoli, a capo della Vismederi, ricercatore, docente universitario. È stato sostenuto dalla sua contrada, l’Istrice, che ha poi coinvolto le altre consorelle.

Il suo primario campo di interesse di Montomoli è focalizzato sulla ricerca nell’ambito delle vaccinazioni, in particolare nello studio dei correlati di protezione. E’ esperto nello sviluppo, nella standardizzazione e nella validazione di test per la rilevazione degli anticorpi. Ha condotto molteplici studi clinici per la valutazione dell’immunogenicità e dell’efficacia di tradizionali e nuovi vaccini antinfluenzali. Recentemente ha partecipato a protocolli per lo sviluppo e la valutazione di nuove molecole come adiuvanti.

La cerimonia di consegna avverrà il 15 agosto 2019.