Violenta la sorella di sette anni

A 14 anni violenta ripetutamente la sorellina di sette anni. Sul fatto, accaduto alle porte della città, sono in corso indagini della procura di Siena. Il fatto risale a pochi mesi fa e gli accertamenti sono ancora in corso e protetti dalla delicatezza del caso che coinvolge i due minori. La piccola ha solo sette anni e pare abbia subìto per diverse settimane le ossessive attenzioni dell'adolescente. Il quattordicenne l’avrebbe convinta a subire le sue attenzioni dicendo che si trattava di un gioco ed avrebbe continuato ad abusare di lei fino a quando la piccola ha deciso di raccontare tutto ai genitori.

